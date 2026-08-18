سوريا تمتلك 50 طناً من اليورانيوم.. النظام يطالب ببرنامج نووي مدني

تملك سوريا مخزونًا كبيرًا يقدّر بحوالي 50 طنًا من اليورانيوم غير المخصب. توضح دمشق أن المادة ستبقى داخل أراضي الدولة، لكنها ستخضع من الآن فصاعدًا لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

النظام السوري يطالب الآن بالمضي قدمًا في برنامج نووي مدني كامل، على غرار النماذج القائمة في دول المنطقة مثل تركيا، مصر، السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أفادت وسائل الإعلام العربية هذا الصباح أن المطار العسكري في محافظة إدلب تضرر جراء هجوم إسرائيلي. تتهم الولايات المتحدة إسرائيل بالهجوم، رغم أنه لم يتحمل أحد في إسرائيل المسؤولية عن العملية.