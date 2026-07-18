اندلاع حرائق في الضفة الغربية وشمال إسرائيل

اندلعت حرائق غابات شديدة، اليوم السبت، في الضفة الغربية وشمال إسرائيل، مما استدعى إجلاء سكان العديد من البلدات والقرى، ونشر موارد برية وجوية كبيرة، وبدأ الحريق بالقرب من حي متسبي يشاي في كدوميم، قبل أن ينتشر بسرعة باتجاه بؤرة حفات جلعاد، مدفوعًا برياح قوية. ووفقًا لجهاز الإطفاء الإسرائيلي، فقد اخترقت النيران الصف الأول من المنازل، ودُمر عدد منها.

تم نشر طائرات إطفاء من سرب إلعاد لحماية المناطق السكنية، بينما قامت قوات الشرطة بإجلاء السكان وتأمين الطرق في المنطقة.

وفي السياق اندلع حريق كبير آخر في غابة بالقرب من بلدة شيمشيت في وادي يزرعيل. وتكافح ثماني فرق إطفاء، مدعومة بموارد جوية وفرق من الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل)، النيران. ويهدد الانتشار السريع للحرائق، الذي تغذيه الرياح، عددًا من المنازل بشكل مباشر. يواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحرائق ومنعها من الوصول إلى مناطق سكنية جديدة. ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن وقوع أي إصابات.