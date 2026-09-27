الضفة الغربية.. كاتس يوجّه الجيش الإسرائيلي لفرض إغلاق شامل لمدة أسبوع

وجّه وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ابتداءً من اليوم (الأحد)، وذلك بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي. من المتوقع أن يستمر الإغلاق خلال الأسبوع القادم، وسيشمل فترة أيام عيد العُرش اليهودي.

تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على توصية جهات في الجيش الإسرائيلي، على خلفية العمليات الأخيرة ومع اقتراب فترة الأعياد المتوترة. في إطار الإغلاق، لن يُسمح بدخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية لأغراض العمل خلال فترة العيد وأيام العطلة.

ومع ذلك، سيسمح بدخول العمال الحيويين إلى المناطق الصناعية في الضفة الغربية وفقًا لتعليمات الأمن الخاصة بقيادة المنطقة الوسطى. كما أنه لن تتم الموافقة على تصاريح استثنائية خلال فترة الإغلاق، باستثناء التصاريح الناتجة عن التزامات الدولة أمام محكمة العدل العليا.

وفي ضوء هذا القرار، ناشد المدير العام لدار رعاية المسنين وزير الأمن يسرائيل كاتس ووزير الصحة حاييم كاتس التدخل وإعفاء مقدمي الرعاية في دور رعاية المسنين من الأراضي من الحجر الصحي.

حذّر الرئيس التنفيذي في رسالته من انهيار فوري لنظام الرعاية التمريضية في عشرات المؤسسات المعنية برعاية المسنين في إسرائيل. ووفقًا له، يوظف قطاع التمريض المؤسسي حوالي 940 عاملًا تمريضيًا من الضفة الغربية، وتعتمد عليهم هذه المؤسسات في رعاية كبار السن في دور رعاية المسنين.

ذُكر في الرسالة أن العمال الذين اجتازوا تصاريح أمنية يُستثنون عادة من الإغلاقات في إطار رخصة المستشفى والمؤسسات التي يعملون بها. ووفقًا لما قيل، فإن الممرضين يساعدون يوميًا كبار السن في القيام بأنشطة أساسية، من بينها إنزالهم من السرير، الاستحمام، اللباس وتغيير الحفاظات. ويدعي المدير العام أن الإعلان عن وقف دخولهم وإعادتهم الفورية إلى مناطق السلطة قد يؤدي إلى بقاء آلاف المسنين المحتاجين للرعاية دون علاج.