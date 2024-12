ظهور شخصية مصرية الى جانب الجولاني ومستشار الرئيس التركي تثير جدلا كبيرا بمواقع التواصل

أثار ظهور المصري محمود فتحي الى جانب زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد جدلا واسعا وتباينت الآراء بعد ظهوره يتحرك بحرية، حيث أنه مطلوب لدى السلطات المصرية، بعد إدانته بجرائم "إرهابية" وفقا للسلطات المصرية وصدرت بحقه عدد من أحكام الإعدام.

إذن من هو محمود فتحي؟

اسمه الكامل هو محمود محمد فتحي بدر، ووفقا للبيانات التي أصدرتها السلطات المصرية فإنه "مدان في عدة قضايا تتعلق بأنشطة عدائية، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات"، وبحسب للسلطات المصرية فإن نشاطه "الإرهابي" ضد مصر مازال مستمراً من الخارج حتى العام الحالي 2024.

ووفقا لحسابه في منصة إكس يظهر بأنه مقرب من مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي وظهر معه في الكثير من الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي حضرتها قيادات من جماعة الإخوان في تركيا" ونشر في حسابه صوراً له مع أقطاي وقيادات أخرى من هيئة تحرير الشام في عدة مدن سورية منها: حلب وحمص والمسجد الأموي بدمشق بعد سقوط حكم الأسد.

وهو من المؤسسين لحزب "الفضيلة" السلفي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وكان من الشخصيات البارزة في التيارات الإسلامية في تلك الفترة، وأسس حركة حازمون، للترويج للقيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهر معه في عدد من اللقاءات.

