أعلنت حركة حماس أعلنت حل لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات مرتبطة بمساعي تشكيل إدارة مدنية جديدة للقطاع، كما أفدنا لأول مرة في موقعنا أمس، ويأتي هذا القرار وسط استمرار الجمود في المفاوضات السياسية حول المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان الرسمي، شمل القرار إعلان استقالة رئيس اللجنة، في إطار ما يُنظر إليه كتحرك لإعادة هيكلة الإدارة الحكومية في غزة وتهيئة المجال أمام ترتيبات إدارية بديلة يُتوقع أن تقودها لجنة تكنوقراط.

ورغم الإعلان، تشير مصادر مطلعة إلى أن تأثير الخطوة على أرض الواقع قد يكون محدوداً، إذ تستمر المؤسسات الإدارية في القطاع بالعمل ضمن الأطر القائمة، دون تغييرات جوهرية في آليات إدارة الشأن المدني حتى الآن.

ووفق تقارير، تهدف هذه الخطوة إلى إرسال إشارات سياسية للوسطاء الدوليين والإقليميين، في محاولة لإحياء مسار التفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وسط تعثر التقدم في المفاوضات الجارية.

كما تُجرى مشاورات سياسية في القاهرة بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، لبحث مستقبل إدارة قطاع غزة وإمكانية تشكيل إدارة انتقالية مدنية، في ظل استمرار الخلافات حول شكل الحكم في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه النقاشات حول ترتيبات ما بعد الحرب، وإمكانية إعادة تنظيم الإدارة المدنية في القطاع ضمن إطار سياسي وإداري جديد.