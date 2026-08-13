تستعد حركة حماس للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدة أنها تعمل على تشكيل تحالف انتخابي واسع بهدف تحقيق حضور قوي والوصول إلى أكبر قائمة ممكنة في المجلس التشريعي.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس، إن الحركة ستشارك في الانتخابات ضمن "أوسع ائتلاف وطني ممكن"، مشيرًا إلى أنها تجري اتصالات مع قوى فلسطينية مختلفة لتشكيل قائمة انتخابية تضم أطيافًا واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وأوضح بدران أن حماس تريد أن يضم المجلس التشريعي تمثيلًا واسعًا للقوى الوطنية التي تؤمن بمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار الفلسطيني، وترفض استمرار الوضع القائم، وتتبنى ما وصفه بتطلعات الشعب الفلسطيني.

حماس: لا يمكن تجاوز حضورنا في الساحة الفلسطينية

وأكد القيادي في حماس أن الحركة "متجذرة داخل الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنه لا يمكن إدارة النظام السياسي الفلسطيني من دون حضورها ومشاركتها.

وكشف بدران أن الحركة شكلت لجانًا على أعلى المستويات للتحضير للانتخابات، وأن جهازها الانتخابي بدأ بالفعل العمل استعدادًا للاستحقاق المقرر في نوفمبر.

ويرى بدران أن الانتخابات تمثل "فرصة تاريخية" لإحداث تغيير في الساحة الفلسطينية وإنهاء ما وصفه بـ"احتكار" حركة فتح للقرار الوطني الفلسطيني، والذي قال إنه مستمر منذ نحو عقدين.

وتأتي استعدادات حماس للانتخابات في وقت تستعد فيه الساحة الفلسطينية لاستحقاق انتخابي قد يعيد تشكيل موازين القوى داخل المجلس التشريعي، خصوصًا في ظل إعلان الحركة نيتها خوض الانتخابات ضمن تحالفات وقوائم واسعة.