السعودية: إعدام بنغلاديشيين اثنين بسبب "فعل غير أخلاقي" داخل مسجد

نفذت السعودية حكم الإعدام بحق مواطنين بنغلاديشيين، هما الرجل نذر الإسلام عبد البصير، والمرأة سيتي اختر، بتهمة انتهاك حرمة أحد المساجد في مكة المكرمة، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيرًا لخطورة وجسامة ما أقدما عليه بانتهاكهما حرمة الزمان والمكان، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكوري، وتم تنفيذ الحكم.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على حرمة المساجد وينتهك الأعراض، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي.

وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث زعمت منشورات عديدة أن الشخصين كانا زوجين، وأنهما أُعدما بقطع الرأس بسبب تبادلهما القبلات داخل المسجد. غير أن هذه المزاعم تفتقر إلى أدلة تؤكد صحتها، كما تبين أن مقاطع فيديو جرى تداولها على أنها توثق عملية الإعدام، هي في الواقع لقطات قديمة لا علاقة لها بهذه القضية.

وفي دكا، انتقدت السلطات البنغلاديشية -من بين أمور أخرى- عدم إبلاغها مسبقاً بتنفيذ حكم الإعدام. وبحسب وثائق قنصلية كشفت عنها الصحافة المحلية، كان المواطنان محتجزين منذ أغسطس/آب 2023 على ذمة قضايا منفصلة تتعلق بالجرائم الإلكترونية والزنا. وتطالب عائلتاهما الآن بتوضيحات حول ظروف إدانتهما ومسار الإجراءات القضائية التي خضعا لها. وتأتي هذه القضية لتجدد الانتقادات الموجهة للمملكة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام؛ فبرغم الإصلاحات الاجتماعية التي أُطلقت بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تزال المملكة العربية السعودية تُعد واحدة من أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام في العالم.