على خلفية تصريحات وزير المالية سموتريش بإلغاء اتفاقية الخليل، والتصريحات التي أدلى بها نشطاء يمينيون حول خطة إقامة إمارة في الخليل، هاجم رئيس بلدية الخليل المهندس الجعبري هذه المحاولات، مؤكدا خلال مقابلة مع i24NEWS الرفض القاطع لمشاريع "إقامة إمارة الخليل" وسحب صلاحيات البلدية. تابعوا المقابلة في الفيديو أدناه.

وقال : ع لدينا بلدية نختار رئيسها وأعضائها بصورة ديموقراطية.. من يحكم الخليل هو الشرعية الفلسطينية ولن يحكمها أحد آخر.. الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قيادته ، ونرفض كافة المحاولات لإقامة إمارة الخليل.. "وطالب الادارة الأمريكية والدول الغربية والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولاياتها للجم كل هذه المحاولات ، مشددا "التمثيل يأتي فقط من صندوق الاقتراع"

وأضاف "نحن أمام حملة مسعورة من قبل الوزراء المتطرفين على رأسهم سموتريش في الضفة الغربية عموما وفي الخليل على وجه الخصوص ،لجلب أكبر عدد من المصوتين من المستوطنين في الانتخابات القادمة.."