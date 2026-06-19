رئيس البلدية يوسف الجعبري :"نرفض مشروع إقامة إمارة الخليل وندعو الإدارة الأمريكية للجم هذه المبادرات "

الجعبري يرفض دعوات سحب صلاحيات البلدية ويتهم أطرافاً إسرائيلية بمحاولة فرض واقع سياسي جديد في الخليل

بليغ صلادين
بليغ صلادين ■ صحافي مختص بالشؤون الغربية والأمريكية
دقيقة 1
دقيقة 1
Google Newsتابعوناتابعوا
رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري
رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبريi24news/video screen

على خلفية تصريحات وزير المالية سموتريش بإلغاء اتفاقية الخليل، والتصريحات التي أدلى بها نشطاء يمينيون حول خطة إقامة إمارة في الخليل، هاجم رئيس بلدية الخليل المهندس الجعبري هذه المحاولات، مؤكدا خلال مقابلة مع i24NEWS الرفض القاطع لمشاريع "إقامة إمارة الخليل" وسحب صلاحيات البلدية. تابعوا المقابلة في الفيديو أدناه.

رئيس بلدية الخليل: الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قيادته رغم المحاولات التأثير الإسرائيلية
رئيس بلدية الخليل: الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قيادته رغم المحاولات التأثير الإسرائيلية

وقال : ع لدينا بلدية نختار رئيسها وأعضائها بصورة ديموقراطية.. من يحكم الخليل هو الشرعية الفلسطينية ولن يحكمها أحد آخر.. الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قيادته ، ونرفض كافة المحاولات لإقامة إمارة الخليل.. "وطالب الادارة الأمريكية والدول الغربية والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولاياتها للجم كل هذه المحاولات ، مشددا "التمثيل يأتي فقط من صندوق الاقتراع"

وأضاف "نحن أمام حملة مسعورة من قبل الوزراء المتطرفين على رأسهم سموتريش في الضفة الغربية عموما وفي الخليل على وجه الخصوص ،لجلب أكبر عدد من المصوتين من المستوطنين في الانتخابات القادمة.."

أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض إقامة إمارة عشائرية في الخليل بديلة للسلطة
أجهزة الأمن الإسرائيلية تعارض إقامة إمارة عشائرية في الخليل بديلة للسلطة
تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات