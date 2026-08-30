محمد دحلان يسعى لمصالحة فتح وحماس.. هل ينجح في توحيد الصف الفلسطيني؟

يسعى محمد دحلان إلى تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بهدف وضع حد للاشتباكات الداخلية وتركيز جهودهم على إنشاء دولة فلسطينية، حسبما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست يوم الأحد.

أكدت الصحيفة الإسرائيلية أنها اطلعت على رسالة نقلها المسؤول السابق في حركة فتح إلى أعضاء تياره، التيار الإصلاحي الديمقراطي. ويعرض الوثيقة رؤيته لتجاوز الانقسامات العميقة التي تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية.

" يمكننا أن نختلف مع حماس أو الجهاد الإسلامي أو قيادة السلطة الفلسطينية. لكن الاختلاف مع شخص ما لا يعطي لأي أحد الحق في القضاء على الآخر "، كما كتب محمد دحلان في هذه الرسالة، التي ترجمنها جيروزاليم بوست.

دعا المسؤول الفلسطيني السابق الفصائل المختلفة إلى الانتقال من منطق إضعاف بعضها البعض إلى التعاون الهادف إلى "بناء الوطن وحماية المشروع الوطني".

تشكل هذه الخطوة تطوراً هاماً لمحمد دحلان، الذي كانت علاقاته مع كل من فتح وحماس متوترة لفترة طويلة.

الرئيس السابق للأمن في حركة فتح في قطاع غزة، يعيش في المنفى في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011. كانت السلطة الفلسطينية قد اتهمته بالفساد ومحاولة الانقلاب والتورط في مؤامرة ضد ياسر عرفات. وقد نفى محمد دحلان دائماً هذه الاتهامات.

كما أنه كان قد عارض حماس بشكل مباشر قبل أن يسعى، في السنوات الأخيرة، إلى تقديم نفسه كوسيط بين الحركات الفلسطينية المختلفة. ووفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد التقى ممثلين عن حماس في القاهرة.

صرح ديميتري ديلياني، المتحدث باسم فصيل فتح المنشق، للصحيفة أن الحركة تُجري اتصالات يومية مع جميع الفصائل الفلسطينية. ويرى أن العلاقات الشخصية التي تجمع محمد دحلان بقادتهم قد تُسهل التقارب.

يدافع المشروع عن حقوق وحريات الفلسطينيين، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تعزيز شفافية المؤسسات. كما يدعو إلى وضع حد لتصفية الحسابات المسلحة وصراعات السلطة.

" الأسلحة لا تحدد من يحكم والقوة لا تمنح أي شرعية "، كتب محمد دحلان.

تنص الرؤية المقدمة على أن الفصائل يمكنها الاحتفاظ بهويتها والمشاركة في الانتخابات، دون أن تسيطر مع ذلك على مؤسسات الدولة أو القضاء أو قوات الأمن أو الإدارة العامة.

ومع ذلك، لا توضح الوثيقة الدور السياسي الذي يمكن أن يُمنح لحماس. ويؤكد ديميتري ديلياني أن أيديولوجية الحركة ستظل ممثلة، حتى إذا لم تشارك المنظمة بشكل مباشر في الانتخابات كحزب.

تطالب حركة محمد دحلان أيضًا بحظر استخدام الأسلحة في النزاعات السياسية الداخلية، دون أن تتخلى عما تصفه بـ "المقاومة" ضد إسرائيل.

وفقًا لديمتري ديلياني، يعتبر الحركة مع ذلك أن إسرائيل دولة يجب على الفلسطينيين التوصل معها إلى اتفاق سلام يستند إلى القانون الدولي.

تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار الانقسامات بين فتح وحماس منذ عام 2007.