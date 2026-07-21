لم يكن إعلان مغادرة الراهبات الفرنسيسكانيات مدينة حلب مجرد حدث كنسي أو إداري، بل أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الوجود المسيحي في سوريا، ودور المؤسسات الدينية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والتنوع التاريخي الذي عُرفت به المدينة.

فعلى مدى عقود، لم يقتصر دور الراهبات على الخدمة الدينية، بل امتد إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل الإنساني، حيث أشرفن على مدارس ورياض أطفال، وقدمن الرعاية الطبية والاجتماعية، وساهمن في دعم الأسر الفقيرة، ورعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والعائلات المتضررة من الحرب.

وخلال سنوات النزاع، لعبت الراهبات دورًا بارزًا في إغاثة النازحين وتوزيع المساعدات الإنسانية، لتصبح مؤسساتهن ملاذًا لآلاف العائلات من مختلف الانتماءات الدينية، ما منح وجودهن بعدًا وطنيًا وإنسانيًا تجاوز الإطار الكنسي.

ويرى مراقبون أن مغادرتهن تحمل دلالات تتجاوز الجانب الخدمي، إذ تأتي في وقت يواصل فيه الوجود المسيحي في سوريا التراجع نتيجة الهجرة والظروف الاقتصادية والأمنية، ما يثير مخاوف من تغيرات ديموغرافية قد تؤثر في التنوع الذي تميزت به مدينة حلب عبر قرون.

ولا توجد مؤشرات أو معلومات رسمية تفيد بأن قرار المغادرة جاء نتيجة ضغوط سياسية مباشرة، إلا أن الحدث يندرج ضمن سياق أوسع من التحديات التي تواجهها المؤسسات الكنسية والعائلات المسيحية، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم استقرار المشهد العام.

ويؤكد متابعون أن المؤسسات الكنسية شكلت خلال السنوات الماضية عاملًا مهمًا في تشجيع العديد من العائلات على البقاء، من خلال توفير التعليم والرعاية والخدمات الاجتماعية، وأن تراجع هذا الدور قد ينعكس على وتيرة الهجرة ويؤثر في قدرة المجتمع المسيحي على الصمود.

وفي ظل هذه التطورات، يحذر مهتمون بالشأن المسيحي في سوريا من أن خسارة المؤسسات الدينية والاجتماعية الفاعلة لا تعني فقط فقدان خدمات إنسانية أساسية، بل قد تمثل أيضًا محطة جديدة في مسار تراجع أحد أبرز مكونات الهوية التاريخية والثقافية لمدينة حلب، بما يجعل الحفاظ على التنوع الديني والثقافي قضية تتجاوز حدود الطائفة لتطال مستقبل المجتمع السوري بأكمله.