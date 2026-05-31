مقتل جندي إسرائيلي في هجوم مسيرة مفخخة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل الرقيب أول ميخائيل تيوكين (21 عاماً) من مدينة أشكلون، وهو مقاتل في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي، إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان.

وبحسب بيان الجيش، وقع الهجوم مساء السبت نحو الساعة 22:30، عندما أصابت طائرة مسيّرة تابعة لـ«حزب الله» قوة من وحدة استطلاع غفعاتي كانت تنفذ نشاطاً عسكرياً في منطقة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني، وعلى مرتفعات النبطية الغربية.

وأشار البيان إلى أن تيوكين كان الابن الوحيد لوالدته، وهاجر إلى إسرائيل قادماً من أوكرانيا عام 2020.

ويأتي الحادث بعد أيام من إعلان مقتل المجندة روتيم يناي (20 عاماً)، التي كانت تخدم في لواء غفعاتي، إثر هجوم مماثل بطائرات مسيّرة استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً قرب الحدود الشمالية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ إلى 13 قتيلاً، بينهم ثمانية جنود ومدني واحد قضوا في هجمات نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي

وفي تطور ميداني متزامن، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأحد السيطرة على منطقة مرتفعات البوفور الاستراتيجية في جنوب لبنان، في إطار عملية عسكرية قال إنها استهدفت تدمير بنى تحتية مسلحة والقضاء على عناصر مسلحة وإزالة التهديدات التي تطال بلدات الجليل الشمالي وبلدة المطلة.