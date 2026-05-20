أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك بيانًا دبلوماسيًا شديد اللهجة يوم الأربعاء ضد إسرائيل في أعقاب اعتقال نشطاء كوريين على متن سفينة مساعدات أخرى. واتهم الرئيس لي إسرائيل بأنها "اختطفت مواطنين كوريين جنوبيين في ظروف غير مبررة بموجب القانون الدولي"، مضيفًا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "مفرطة تمامًا وتجاوزت الخطوط الحمراء".

تأتي رسالة رئيس كوريا الجنوبية بعد أن أكد منظمة الإغاثة "أسطول الحرية الكوري من أجل فلسطين حرة" أن البحرية الإسرائيلية سيطرت فجر اليوم على السفينة "لينا النابلسي". على متن السفينة، التي أبحرت من إيطاليا، تم اعتقال الناشطة الكورية الجنوبية كيم آه-هيون والناشط الكوري-الأمريكي جوناثان فكتور لي. اعتقالهم يأتي بالإضافة إلى السيطرة التي حدثت قبل يومين على السفينة "كيرياكوس X"، والتي كان يتواجد على متنها ناشط كوري آخر يُدعى كيم دونغ-هيون. ووفقاً لمصادر في منظمة الإغاثة، فقد اختارت قوات الجيش الإسرائيلي هذه المرة اعتقال النشطاء وإغراق القوارب في البحر بدلاً من سحبها إلى الموانئ كما كان يحدث في السابق.

في وزارة الخارجية في سيول أوضحوا أنهم يعملون عبر قنوات دبلوماسية لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم السريع للمواطنين، رغم حقيقة أن الناشطة كيم آه-هيون قد تم سحب جواز سفرها في السابق بسبب محاولات مماثلة للتسلل إلى القطاع.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية أن الحديث يدور عن "أسطول علاقات عامة آخر وصل إلى نهايته وأثبت نفسه كأكثر من مجرد خدعة لخدمة حماس". رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحدث مع قائد أسطول 3 خلال العملية، وأثنى على المقاتلين وقال لهم: "أنتم تقومون بعمل رائع وتحبطون خطة خبيثة تهدف إلى كسر العزلة التي نفرضها على إرهابيي حماس في غزة. استمروا حتى النهاية، المياه تبدو رائعة."

أبحر الأسطول التركي من مرمرة، ويتم الآن نقل الناشطين إلى سفينة إسرائيلية تُستخدم كـ"سجن عائم" في طريقهم إلى ميناء أشدود. تم تنظيمه من قبل منظمة IHH، وهي نفس المنظمة التي نظمت سابقًا أسطول مرمرة. سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية غدًا اجتماعًا عملياتيًا حول الموضوع مع رؤساء أجهزة الأمن.

الحدث الحالي مع كوريا الجنوبية يهدد بالانضمام إلى أزمة دبلوماسية حادة أخرى، هذه المرة مع أيرلندا، التي أغلقت سفارة إسرائيل في دبلن بالفعل عام 2024. رئيسة أيرلندا، كاثرين كونولي، أعربت عن دعم علني استثنائي لأختها، طبيبة الأسرة مارغريت كونولي، التي تم اعتقالها أيضًا على متن سفينة المساعدات إلى غزة. وصرحت الرئيسة كونولي بأنها "فخورة جدًا" بأختها، بينما نشرت الناشطة الأيرلندية مقطع فيديو مسجلاً مسبقًا اتهمت فيه إسرائيل: "تم اختطافي من قاربي والآن أُحتجز بشكل غير قانوني، نضال فلسطين هو البوصلة الأخلاقية لعصرنا".