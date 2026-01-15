جدل في الأردن بعد رفض عائلة الضمور استقبال السفير الأميركي "أبو لحية"

رفضت عائلة الضمور في مدينة الكرك جنوب الأردن استقبال السفير الأميركي لدى عمّان، جيمس (جيم) هولتسنايدر، والمعروف في الاردن بلقب "أبو لحية" والذي كان قد طلب الحضور لتقديم واجب العزاء بوفاة عبدالله الضمور، الرئيس السابق لبلدية الكرك وأحد الشخصيات القومية المعروفة.

وأوضحت العائلة، في بيان نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرارها جاء انسجامًا مع مواقف الفقيد السياسية والقومية، وتعبيرًا عن التضامن مع أهالي قطاع غزة، إضافة إلى الالتزام بـالتقاليد الأردنية التي تحصر التمثيل الدبلوماسي بالقنوات الرسمية.

وأثار القرار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الخطوة موقفًا سياسيًا وأخلاقيًا، ومن رأى أنها تندرج ضمن الأعراف الاجتماعية السائدة في مثل هذه المناسبات.

ولم يصدر تعليق رسمي عن السفارة الأميركية في عمّان بشأن الواقعة حتى الآن.

ويُعد عبدالله الضمور من الشخصيات البارزة في الكرك، حيث شغل سابقًا منصب رئيس البلدية، وعُرف بمواقفه القومية وحضوره الاجتماعي في المدينة.