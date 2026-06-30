أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أن مديرية "حوما" التابعة لهيئة الأبحاث والتطوير الدفاعي، بالتعاون مع شركة رافائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة، استكملت بنجاح سلسلة اختبارات لمنظومة الاعتراض الجوي "القبة الحديدية"، شملت مواجهة مجموعة من التهديدات المتقدمة مع إدخال تحديثات تقنية جديدة.

ووفق بيان الوزارة، تضمنت الاختبارات دمج دروس ونتائج عملياتية جرى استخلاصها من العمليات العسكرية الأخيرة، إلى جانب فحص تحسينات تهدف إلى تعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع سيناريوهات متعددة تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، فضلاً عن رفع القدرة على التعامل مع كثافة النيران والهجمات المتزامنة.

كما شملت التجارب اختبار سيناريوهات تشغيل مشتركة مع منظومة الليزر عالية الطاقة "الضوء القوي"، التي يجري تطويرها كمنظومة مساندة لـ"القبة الحديدية"، وذلك ضمن منظومة القيادة والتحكم الخاصة بالدفاع الجوي.

وقالت وزارة الأمن إن القدرات الجديدة التي جرى اختبارها تمثل خطوة إضافية ضمن خطط تطوير منظومات الدفاع متعددة الطبقات وتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وأكدت الجهات المشاركة في البرنامج أن العمل مستمر على تطوير قدرات الدفاع الجوي وتسريع إنتاج أنظمة الاعتراض، في إطار جهود رفع الجاهزية وتعزيز منظومات الحماية الجوية الإسرائيلية.