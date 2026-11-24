توجّه كبار الأطباء العرب في إسرائيل، ومن بينهم مديرو أقسام طبية في مستشفيات رمبام وسوروكا وإيخيلوف والكرمل، وأساتذة جامعيون ومسؤولون بارزون في المنظومة الصحية، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى رئيس حزب «يَشار!» غادي آيزنكوت، حثّوه فيها على تعزيز شراكة سياسية مع ممثلي الجمهور العربي.

وقّع على الرسالة 23 طبيبة وطبيبًا من كبار الأطباء، وهي تشكّل جزءًا من تحرّك جماهيري واسع يعتزمون قيادته بهدف تعزيز شراكة سياسية بين أحزاب كتلة التغيير والأحزاب العربية. وفي إطار هذا التحرك، يخطط الأطباء لعقد لقاءات مع جميع قادة أحزاب كتلة التغيير وشخصيات عامة أخرى، لعرض موقفهم وتعزيز النقاش حول الموضوع والعمل على الاعتراف بشرعية الشراكة اليهودية العربية في قيادة الدولة.

«نحن، مجموعة من الطبيبات والأطباء العرب في إسرائيل، نتوجه إليك بمبادرة شخصية منا، انطلاقًا من شعورنا بالمسؤولية المدنية والمهنية وأملًا في إحداث تغيير. ونحن جزء من مجتمع الأطباء والطبيبات العرب في إسرائيل، الذي يضم نحو 11 ألف طبيب وطبيبة، ويشكل نحو 27% من إجمالي الأطباء المزاولين للمهنة في البلاد»، كتبوا.

وأضافوا: «الأطباء والطبيبات العرب جزء لا يتجزأ من منظومة الصحة الإسرائيلية. نعمل يوميًا جنبًا إلى جنب مع زملائنا اليهود، ننقذ الأرواح ونتحمل معًا مسؤولية الصحة العامة. وتثبت منظومة الصحة أن الشراكة اليهودية العربية ليست ممكنة فحسب، بل هي واقع قائم وناجح وضرورة لنجاح الدولة. ولولا هذه الشراكة لما بلغت المنظومة الطبية المكانة الرفيعة التي تحتلها اليوم، ومن دون توسيع هذه الشراكة لن تنجح دولة إسرائيل في تحقيق إمكاناتها الكامنة».

وأضافوا: «نحن ندرك التعقيدات والألم وانعدام الثقة التي تؤسفنا جميعًا واستمرت لسنوات طويلة. وعلى هذه الخلفية بالذات، نؤمن بأنه لا يجوز التخلي عن بناء الثقة ومستقبل مشترك. في لقاءاتنا مع مواطنين عرب، نلتقي مجتمعًا يتوق إلى التغيير والمساواة والأمن الشخصي والأمل، ويسعى إلى القيام بدور فاعل ومسؤول في رسم مستقبل الدولة. إن تصويت المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة هو مدّ لليد نحو الاندماج الكامل في دولة إسرائيل، وهو مسار تاريخي لا يجوز إيقافه».

«نؤمن بأن الوقت قد حان لترجمة الشراكة القائمة في منظومة الصحة إلى شراكة مدنية وسياسية أيضًا. السيد آيزنكوت، ندعوك إلى إظهار القيادة والشجاعة، والاعتراف بشرعية الشراكة السياسية اليهودية العربية، وقيادة خطوة تتيح لممثلي الجمهور العربي أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار وقيادة الدولة. نسعى إلى أن نكون شركاء كاملين في صياغة مستقبل الدولة. ويسعدنا أن نلتقي بك ونعرض عليك رؤيتنا وتطلعنا إلى خطوة تاريخية تقوم على الشراكة والمسؤولية المشتركة»، هكذا اختتموا.