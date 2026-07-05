ماذا وراء هجوم داعش على مجلس الشعب السوري والرئيس أحمد الشرع؟

كثّف تنظيم “داعش” خلال الفترة الأخيرة هجماته الإعلامية عبر منصاته الدعائية، مستهدفاً الحكومة السورية الجديدة والرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى التشكيلة الأخيرة لمجلس الشعب السوري.

وبحسب ما نُشر في وسائل إعلام تابعة للتنظيم، فقد خصّصت إحدى الصحف الأسبوعية افتتاحيتها للحديث عن ما وصفته بـ“مجلس الشرك”، في إشارة إلى مجلس الشعب السوري، منتقدة فكرة المجالس التشريعية من حيث المبدأ، ومعتبرة أن التشريع – وفق طرحها – لا يجوز أن يكون بيد البشر.

كما وجهت المواد الإعلامية انتقادات حادة للسلطات السورية الجديدة، متهمة إياها بالاعتماد على “القوانين الوضعية”، في خطاب يعكس استمرار النهج الدعائي للتنظيم في توصيف خصومه السياسيين والدينيين.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة متواصلة من الإصدارات الإعلامية التي ينشرها التنظيم، والتي تركز على التشكيك بشرعية المؤسسات السياسية الجديدة في سوريا، ومحاولة التأثير على البيئة المحيطة بها عبر الخطاب الأيديولوجي.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الإعلامي يندرج ضمن محاولات التنظيم لإعادة توظيف الخطاب الدعائي في استقطاب عناصر جديدة أو التأثير على الفئات المتأثرة بالصراعات السابقة، في وقت تواصل فيه السلطات السورية الجديدة جهودها لترسيخ مؤسسات الدولة وإعادة بناء المنظومة السياسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجدل الداخلي حول تشكيل مجلس الشعب السوري وبعض الأسماء التي ضمها، في إطار نقاشات سياسية داخلية حول المرحلة الانتقالية وآليات بناء المؤسسات.