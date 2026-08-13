تراجع سهم بنك القدس بأكثر من 3% خلال تعاملات صباح الخميس في بورصة تل أبيب، وسط حالة من الغموض المحيطة باختفاء موظفة في البنك، ملي، وابنتها ليئال، في العاصمة النمساوية فيينا.

ويأتي الهبوط في أعقاب التطورات الأخيرة في قضية اختفاء المرأتين، فيما نفى البنك وجود أي مؤشرات على اختلاس أو مخالفات مالية تتعلق بأمواله أو أصوله.

وقال البنك في بيان إن الفحص الذي أجراه لم يكشف عن "أي مؤشر على وجود عمليات غير اعتيادية" في أموال البنك أو ممتلكاته.

وحدة لاهف 433 تتولى التحقيق

وكان التحقيق في اختفاء ملي وليئال يهلومي قد نُقل مساء الأربعاء إلى مسؤولية وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية، فيما توجه ممثلون عن الشرطة إلى النمسا للمشاركة في التحقيقات الجارية هناك.

وبحسب المعلومات التي نشرت، أظهر آخر تحديد لموقع الهاتفين من قبل الشرطة في إسرائيل والنمسا أن المرأتين كانتا في وقت سابق بالقرب من محطة قطار فيينا.

كما أفادت التقارير بأنهما كانتا تحملان مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي أضاف مزيدًا من الغموض إلى ظروف اختفائهما.

وتواصل السلطات الإسرائيلية والنمساوية التحقيق في القضية، بينما لا تزال ملابسات اختفاء الموظفة وابنتها غير واضحة حتى الآن.