تحالف دفاعي سعودي-باكستاني: هل تنضم تركيا إلى الاتفاق قريباً؟

ذكر موقع «بلومبرغ» الأميركي أن تركيا تعمل على الانضمام إلى التحالف الدفاعي الذي وقعته السعودية وباكستان مؤخراً، في خطوة قد تؤدي إلى تشكيل ترتيبات أمنية جديدة من شأنها التأثير في موازين القوى في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وبحسب التقرير، تم توقيع اتفاق الدفاع المشترك بين الرياض وإسلام آباد في سبتمبر الماضي، وينص على أن أي هجوم تتعرض له إحدى الدولتين يُعد هجوماً على الأخرى، في بند مشابه للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتُعد باكستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً.

وأشار التقرير إلى أن تركيا، وهي عضو في حلف الناتو وتمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف بعد الولايات المتحدة، تجري محادثات متقدمة للانضمام إلى هذا التحالف. ونقل «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن التوصل إلى اتفاق نهائي يُعد أمراً مرجحاً.

وأوضحت المصادر أن توسيع التحالف ليشمل تركيا يتماشى مع تنامي تقاطع المصالح بين أنقرة والرياض وإسلام آباد في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما ترى تركيا في هذا التحالف وسيلة لتعزيز أمنها وقدرات الردع لديها، في ظل تزايد الشكوك بشأن مدى الاعتماد على الولايات المتحدة ومستقبل التزامها بحلف الناتو.

ويرى متابعون أن انضمام تركيا إلى هذا التحالف، في حال تحققه، قد يعكس تحولاً في توجهاتها الاستراتيجية وسعيها إلى تنويع شراكاتها الدفاعية خارج الإطار الغربي التقليدي.