شركة ديزني تنفي أي رمزية مؤيدة للفلسطينيين في إعلان عيد الميلاد

نفت مجموعة ديزني بشدة الاتهامات الموجهة إليها بأن أحد إعلاناتها الأخيرة لعيد الميلاد تضمن رسالة خفية مؤيدة للفلسطينيين. وتعود هذه المسألة إلى ظهور ملصق بطيخة، لم تتجاوز مدته ثانيتين، على حاسوب محمول لأحد الشخصيات في إعلان مدته 90 ثانية يروج لمنصة ديزني بلوس.

وأمام هذه الاتهامات، رفضت ديزني أي تفسير سياسي. وفي بيان لها، أكدت الشركة أن الملصق "اختير عشوائياً" وأنه "لا يشكل بأي حال من الأحوال بياناً سياسياً". وتؤكد الشركة أنه لم يتم تضمين أي رسالة خفية عمداً في الإعلان، الذي كان موجهاً بالدرجة الأولى إلى العائلات والجمهور الدولي.

صدر الإعلان قبل ثلاثة أسابيع ضمن حملة ديزني الترفيهية الأمريكية للعطلات، ولم يلقَ في البداية اهتمامًا يُذكر. إلا أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أشاروا إلى وجود هذا الرمز، معتبرين إياه إشارة سياسية مقصودة. في الواقع، يُستخدم البطيخ منذ عقود كرمز لدعم القضية الفلسطينية، نظرًا لألوانه - الأحمر والأسود والأبيض والأخضر - المطابقة لألوان العلم الفلسطيني. ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب التي تلته، انتشر هذا الرمز على نطاق واسع دوليًا.

تفاقم الجدل بعد نشر مقال في صحيفة "التلغراف" البريطانية بعنوان "رسالة سرية مؤيدة لفلسطين في إعلان ديزني لعيد الميلاد". ونقلت الصحيفة عن النائب ريتشارد هولدن قوله إن على ديزني الإجابة عن "تساؤلات جدية"، مما يشير إما إلى قصور خطير في الضوابط الداخلية أو إلى تحول أيديولوجي عميق.