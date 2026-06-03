أزمة صامتة بين مصر وسوريا.. لماذا تأخر اعتماد السفير في القاهرة؟

أفاد مصدر مطلع بأن تحفظات مصرية على بعض الأسماء المرشحة ضمن البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة أدت إلى تعطيل استكمال إجراءات اعتماد التمثيل الدبلوماسي السوري، بما في ذلك ملف تعيين السفير الجديد.

وأوضح المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن دمشق كانت قد رشحت محمد طه الأحمد لتولي منصب السفير في القاهرة، غير أن القاهرة لم تصدر موافقة رسمية على التعيين حتى الآن، وسط حديث عن ملاحظات تتعلق بخلفيات بعض المرشحين، دون إعلان رسمي من الجانب المصري.

وأشار إلى أن بعض أعضاء البعثة لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول أو اعتماد دبلوماسي، ما أدى إلى بطء في استكمال تشكيل الطاقم الدبلوماسي السوري في مصر.

وبحسب المصدر، فإن تسمية أعضاء البعثات الدبلوماسية تخضع لإجراءات سيادية لدى الدولة المضيفة، وهو ما يفسر استمرار حالة التريث في البت بالملف.

وفي سياق متصل، تشهد العلاقات المصرية السورية منذ فترة اتصالات متدرجة تتراوح بين الانفتاح الحذر والتنسيق الاقتصادي، دون تحقيق اختراق كامل في الملفات الدبلوماسية العالقة حتى الآن.