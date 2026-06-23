الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تسلل من الاردن عبر البحر الى ايلات

مصادر في الجيش الإسرائيلي تؤكد أنه قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أحبطت البحرية محاولة تسلل بحرية إلى منطقة الفنادق في إيلات باستخدام دراجة مائية وصلت من الأردن.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، قوات من فرقة 915 في ساحة البحر الأحمر التابعة لسلاح البحرية رصدت مشتبهاً به على دراجة بحرية وصل من الحدود الشرقية (من جهة الأردن) إلى منطقة الفنادق في المدينة الجنوبية. كجزء من الإجراءات، أطلقت القوات النار في الهواء، وبعد عدم توقفه تم إطلاق النار باتجاهه. في هذه المرحلة المشتبه به عاد أدراجه إلى المكان الذي جاء منه.

لا يزال يجري التحقق مما إذا كان الحديث يدور عن سفينة مأهولة كما تم تحديدها في البداية. من المحتمل أن السفينة لم تكن مأهولة، بل كان مُسيطراً عليها عن بُعد، وأن تشغيلها تم بهدف اختبار يقظة أنظمة الدفاع الإسرائيلية. ومع ذلك - فإن الحدث ما زال في هذه المرحلة قيد التحقيق.

الإعلان عن إحباط محاولة التسلل يأتي على خلفية التحذير الذي أطلقه رئيس الشاباك، دافيد زيني، من سيناريو اجتياح "بنمط السابع من أكتوبر" إلى مدينة إيلات. يرى زيني في مدينة إيلات نقطة ضعف أمنية، خاصة بسبب موقعها الجغرافي المعزول، وقد حذر من إمكانية اجتياح بري إلى داخل المدينة عبر حدودها البرية، وخاصة من جهة الحدود مع الأردن. ووفقًا للتقرير الذي نُشر في صحيفة "هآرتس"، فهو يعتقد أنه يجب أيضًا أخذ احتمال التسلل من جهة الحدود البحرية في الحسبان.

قال رئيس مجلس إقليم حيفل إيلوت، حنان جينات، ردًا على تصريحات زيني: "نحن نحذر من هذه الأمور منذ السابع من أكتوبر. من الواضح لنا أن منطقة الحدود الشرقية هي الأكثر حساسية في الدولة في الوقت الحالي. حتى اليوم، تُستخدم الحدود مع الأردن في وادي عربة الجنوبي كمسار لعمليات تهريب جنائية مستمرة للأسلحة، والمخدرات، والمتسللين غير الشرعيين. مخاوفنا هي أن يتحول هذا المسار الجنائي إلى مسار تحاول من خلاله خلايا إرهابية التسلل إلى إسرائيل والإضرار ببلداتنا"

رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري، رحب بـ"توضيح الشاباك الذي وضع الأمور في نصابها"، لكنه أضاف: "حتى الآن لا يوجد أي تهديد ملموس، ومع ذلك، منذ بداية الحرب أُجري مناقشات متواصلة مع جميع جهات الأمن ويمكنني القول إن إيلات محمية وآمنة".