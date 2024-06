حزب الله يحتضن ندوة نظمتها البوليساريو في الضاحية الجنوبية لبيروت"من الصحراء الغربية إلى فلسطين الإبادة مستمرة"

احتضن حزب الله في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت، ندوة حول موضوع:"من الصحراء الغربية إلى فلسطين الإبادة مستمرة"، بحضور حمسة أحزاب عربية من لبنان والجزائر واليمن والأردن وسوريا التي شاركت في دورة جديدة للمؤتمر القومي العربي(تنظيم سياسي يجمع كل الحركات التي تدعم القومية العربية)، فيما قاطعها ممثلو موريتانيا، والأحزاب التونسية، تأتي الندوة في معقل جزب الله لتشبيه "نزاع الصحراء بالقضية الفلسطينية".

وذكرت المصادر الإعلامية اللبنانية أن "المقارنة التي تعمّدت البوليساريو إقحامها، بين القضية الفلسطينية وملف انفصال الصحراء استنفرت العديد من الصحافيين الحاضرين والشخصيات التي فضّلت الانسحاب في هدوء، رغم إصرار المنظمين"، وأوردت المصادر نفسها "لم يبق من المنابر الإعلامية، سوى المقربة من دوائر الحكم في حزب الله والنظام السوري، باعتبارهم حاضني اللقاء في بيروت، الذي حضره أيضا دبلوماسيون جزائريون وغاب عنه دبلوماسيون لبنانيون أو عرب".

ويأتي بيان الخارجية اللبنانية لتبرئتها "من المواقف المعادية لمصالح المغرب التي تضمّنتها ندوة قومية تزعّمها الحزب السوري القومي الاجتماعي، عُقدت فوق أراضي عاصمتها بيروت نهاية الأسبوع المنصرم"،مشيرا إلى أن "موقف لبنان الثابت والدائم والداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، لم يتغير من منطلق حرص البلد على أمن المغرب ورفضه أي مساس به".

وفي السياق أعربت الحكومة اللبنانية لسفير المملكة المغربية لدى لبنان عن "إدانة لبنان لكافة المواقف والتصريحات التي تسيء للمملكة المغربية وتهدد استقرارها ووحدة أراضيها"، مشدّدا على أن لبنان "يثمن العلاقات الأخوية مع المغرب ويتطلع على الدوام إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات".

ومن جهته أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب في بيان، حرص بلاده على "أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطها بالمملكة المغربية وشعبها، وعلى موقفها الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها"، وتابع "إن لبنان يؤكد على أواصر الأخوة التاريخية والمتجذرة التي تربطه بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم. وإذ يشدد على موقفه الدائم الداعم لسيادة المملكة ووحدة ترابها، يعبر عن حرصه على أمن المغرب ورفضه أي مساس به".

وكان سفير المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة عم هلال، قد نبه في أكثر من مناسبة على أن"إيران و حزب الله،بصدد اختراق تندوف و شمال افريقيا،هم الآن انتقلوا من تدريب إلى تسليح البوليساريو بالدرونات و هذا خطير جدا و يعطينا عذرا، آمل أن يعلم العالم بأسره أنهم بعدما زعزعوا استقرار اليمن و سوريا و العراق"