القضية الأمنية المثيرة: اشتباه بتهريب بضائع إلى غزة ضمن قوافل الجيش الإسرائيلي

كُشِفَت الجمعة تفاصيل جديدة في قضية تهريب البضائع إلى غزة. وكشفت رئيس قسم التحقيقات الجنائية في القناة العبرية، لي عياش، أن المشتبه بهم ينقلون البضائع عبر قوافل تابعة للجيش الإسرائيلي.

القضية قيد التحقيق منذ أكثر من شهر ونصف - حيث يتمحور الاشتباه حول تهريب بضائع إلى القطاع مقابل المال. من بين المشتبه بهم أيضًا قريب عائلة رئيس الشاباك دافيد زيني، الذي ليس مشتبهاً به في القضية بنفسه.

نُذَكّر بأنه يوم أمس قدّمت الشرطة إعلان مدعٍ بشأن قرار تقديم لائحة اتهام ضد أحد عشر من المتورطين في قضية تهريب البضائع إلى غزة. تفاصيل القضية لا تزال ممنوعة من النشر في هذه المرحلة. لا يوجد قرار بخصوص المشتبه به الذي يتواجد في مركز الاهتمام العام.

قبل يومين، خففت المحكمة حظر النشر المتعلق بالقضية الأمنية، وأُعلن عن فتح تحقيق في قضية واسعة النطاق تتعلق بتهريب بضائع من إسرائيل إلى غزة. وكشف رئيسة قسم التحقيقات الجنائية، لي عياش، عن ضبط أسلحة في سيارات بعض المشتبه بهم.