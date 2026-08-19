تقدّم "منتدى دعم المعتقلين" بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبًا بإلزام الشرطة بفتح إجراءات تأديبية بحق المتحدث باسم الشرطة، العقيد أرئيل دورون، على خلفية تصريحات أدلى بها ضد رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان خلال مقابلة إذاعية.

وتعود القضية إلى مقابلة أجراها دورون في يونيو/حزيران الماضي مع إذاعة "غالي إسرائيل"، هاجم خلالها غولان بشدة على خلفية تصريحاته بشأن المفتش العام للشرطة ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك

وقال دورون خلال المقابلة إن تصريحات غولان "تبدو كتصريحات أحد أكبر أعداء إسرائيل"، واتهمه بالإساءة إلى "أبطال إسرائيل" وأفراد الأجهزة الأمنية، مضيفًا أن غولان "وقع في حب النهج الذي يهاجم مرتدي الزي العسكري"، وأن هدفه هو "جمع الأصوات"

كما أشار دورون إلى تصريحات سابقة لغولان، وقال إنه "يجب أن يخجل من نفسه"، قبل أن يتراجع لاحقًا عن تصريحاته ويوضح أنه يسحبها.

وبحسب مقدمي الالتماس، فقد توجهوا بعد المقابلة إلى المفتش العام للشرطة ومسؤولين آخرين في سلسلة القيادة، بواسطة المحامي غونين بن يتسحاق، وطالبوا بفتح إجراءات تأديبية ضد دورون، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا.

وعلى خلفية عدم تلقي رد على طلبهم، قرر "منتدى دعم المعتقلين" التوجه إلى المحكمة العليا، مطالبًا بإلزام قيادة الشرطة باتخاذ إجراءات رسمية بشأن تصريحات المتحدث باسمها.

وتأتي القضية في ظل نقاش متواصل داخل إسرائيل حول حدود تصريحات كبار المسؤولين الأمنيين، ومدى التزام أفراد الشرطة بالحياد المهني عند التعليق على شخصيات سياسية ومعارضين للحكومة.