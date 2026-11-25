ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع على طريق دائري رئيسي في محافظة الجيزة في مصر إلى 30 قتيلاً، إثر انقلاب مركبة كانت تنقل منتجات نفطية، ما أدى إلى اندلاع النيران وانتشارها في موقع الحادث، وفق ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وكانت الحصيلة الأولية قد أفادت بمقتل 21 شخصاً وإصابة 15 آخرين، قبل أن تعلن الوزارة ارتفاع عدد الوفيات إلى 30، في حين لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للمصابين.

https://x.com/i/web/status/2125663145008177563 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي اندلع عقب انقلاب المركبة المحمّلة بالمواد النفطية على الطريق الدائري.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب انقلاب المركبة أو الظروف التي أدت إلى اندلاع الحريق، فيما تتواصل متابعة تداعيات الحادث وحصيلة ضحاياه.