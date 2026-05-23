تطور دراماتيكي في التحقيق بوفاة الزوجين اللذين عُثر عليهما الليلة الماضية وقد فارقا الحياة وسط إسرائيل: جهاز الأمن العام (الشاباك) يشارك بشكل فعال في التحقيق بملابسات الوفاة المأساوية. مشاركة الجهاز السري تشير إلى تحول محتمل في اتجاهات التحقيق التي يجري فحصها على ضوء الأدلة التي وُجدت في المكان، وذلك بالإضافة إلى الفرضيات الأولية لجهات إنفاذ القانون.

عثر على الزوجين مقتولين بالرصاص داخل مركبة في منطقة مفتوحة، وتركز فرق التحقيق المشتركة في هذه الأثناء جهود استخباراتية وجنائية في الموقع لفهم التسلسل الدقيق للأحداث. النتائج الجديدة التي جُمعت في الساعات الأخيرة من المركبة ومن المكان أدت إلى توسيع دائرة الفحص وإشراك محققي الشاباك بهدف استبعاد أو تأكيد دوافع ليست جنائية فقط.

في البداية، بدا أن خلفية الحادث مختلفة؛ الزوجان، من سكان منطقة وسط إسرائيل، غادرا منزلهما في ساعات الصباح بعد أن أبلغا أفراد عائلتهما بنيتهما الخروج في نزهة دون ذكر وجهة محددة. بعد أن انقطع الاتصال بهما خلال النهار، توجهت العائلة القلقة إلى الشرطة وأكدت أن الحديث يدور عن أشخاص طبيعيين تمامًا دون خلفية نفسية، لكنها أشارت إلى أن الزوج يحمل مسدسًا بترخيص. في أعقاب البلاغ تم إجراء تحقيقات وتحديد مواقع قادت إلى العثور عليهما وقد فارقا الحياة في منطقة مشمار أيالون وسط إسرائيل، حيث كانت الشبهه الرئيسية التي تم فحصها في البداية لدى الشرطة هي جريمة قتل وانتحار على خلفية نزاع عائلي.