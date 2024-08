"أميت نقيش": وسائل إعلام تركية تقع "بفخ لغوي" خلال تغطية إغتيال إسماعيل هنية

لا يزال اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية وآثاره الواضحة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص، يشغل العالم أجمع. ووقعت العديد من وسائل الإعلام الرائدة في تركيا خلال الأيام الأخيرة بفخ لغوي، وأفادت أن وراء عملية الاغتيال عميل للموساد برتبة كولونيل، واسمه أميت نقش، وهم عمليا لم يدركوا أن الاسم "أميت نقيش" هو الكلمة العبرية "هميتناكيش" أي "القاتل"، وليس اسم شخصية ما.

وفي الساعات التي مضت على عملية الاغتيال التي نسبت في البداية إلى العميل "أميت نقيش" - حذفت بعض هذه المواقع هذا الخطأ المعلوماتي، لكنه ما زال يظهر في بعضها.

https://x.com/i/web/status/1818878807245258952