"أميت نقيش": وسائل إعلام تركية تقع "بفخ لغوي" خلال تغطية إغتيال إسماعيل هنية

لا يزال اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية وآثاره الواضحة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص، يشغل العالم أجمع. ووقعت العديد من وسائل الإعلام الرائدة في تركيا خلال الأيام الأخيرة بفخ لغوي، وأفادت أن وراء عملية الاغتيال عميل للموساد برتبة كولونيل، واسمه أميت نقش، وهم عمليا لم يدركوا أن الاسم "أميت نقيش" هو الكلمة العبرية "هميتناكيش" أي "القاتل"، وليس اسم شخصية ما.

وفي الساعات التي مضت على عملية الاغتيال التي نسبت في البداية إلى العميل "أميت نقيش" - حذفت بعض هذه المواقع هذا الخطأ المعلوماتي، لكنه ما زال يظهر في بعضها.

https://x.com/i/web/status/1818878807245258952 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقع بها وسائل إعلامية بمثل هذا الخطأ، حيث نسبت بعض التقارير بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحية- المسؤولية بمرحلة معينة إلى إسرائيل، حيث وجهت في تلك الأيام بعض التقارير اصبع الاتهام الى عميل للموساد اطلقوا عليه اسم "ايلي كوفتر".