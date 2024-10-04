غضب تركي بعد مضايقة لتغطية مراسل "تي ار تي" خلال تغطيته الهجوم الصاروخي الايراني ضد إسرائيل

تعرض مخيت إدمير، مراسل قناة TRT ، القناة المرتبطة بالحكومة التركية وواحدة من أكثر القنوات مشاهدة في تركيا، لاعتداء لفظي من قبل راكب دراجة إسرائيلي خلال بث مباشر من تل أبيب لتغطية الهجوم الإيراني - ما أثار غضب السلطات التركية.

وكتب وزير الاتصالات التركي فرحاتين ألتون على حسابه على موقع X:"إن الصحافيين الذين ينقلون للعالم عن المجازر في غزة ولبنان لا يتعرضون للاستهداف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فحسب، بل وأيضاً من قبل المحتلين الإسرائيليين المتنكرين في زي المدنيين."وكان آخر مثال على هذا التهديد عندما قام محتل إسرائيلي بمضايقة فريق TRT News على الهواء مباشرة وحاول إيقاف البث".

أضاف أيضا أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العاملين في TRT وبدأت تحقيقًا ضدهم - وليس الشخص الذي أعاق البث.

https://x.com/i/web/status/1841434319610331311 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كما رد منسق المراسلين في القناة: "فريق TRT الذي وثق المجازر التي ارتكبتها إسرائيل تعرض للهجوم مرة أخرى. واستمرت المضايقات، التي بدأت في تل أبيب عندما حاول محتل يبدو مدنيًا اعتقال فريقنا عندما علم أنهم أتراك، واستمرت المضايقات - عندما قطعت الشرطة الإسرائيلية بثنا وفتحت تحقيقًا ضد زملائنا"