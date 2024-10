غضب تركي بعد مضايقة لتغطية مراسل "تي ار تي" خلال تغطيته الهجوم الصاروخي الايراني ضد إسرائيل

تعرض مخيت إدمير، مراسل قناة TRT ، القناة المرتبطة بالحكومة التركية وواحدة من أكثر القنوات مشاهدة في تركيا، لاعتداء لفظي من قبل راكب دراجة إسرائيلي خلال بث مباشر من تل أبيب لتغطية الهجوم الإيراني - ما أثار غضب السلطات التركية.

وكتب وزير الاتصالات التركي فرحاتين ألتون على حسابه على موقع X:"إن الصحافيين الذين ينقلون للعالم عن المجازر في غزة ولبنان لا يتعرضون للاستهداف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فحسب، بل وأيضاً من قبل المحتلين الإسرائيليين المتنكرين في زي المدنيين."وكان آخر مثال على هذا التهديد عندما قام محتل إسرائيلي بمضايقة فريق TRT News على الهواء مباشرة وحاول إيقاف البث".

أضاف أيضا أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العاملين في TRT وبدأت تحقيقًا ضدهم - وليس الشخص الذي أعاق البث.

