الرياض تشهد حدثا يهوديا دينيا غير عادي

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، إقامة مراسم كتابة لفائف توراة في حدث نادر، جرى بحضور يهود أمريكيين يقيمون في المملكة بشكل مؤقت، سواء في إطار عملهم التجاري أو خدمتهم ضمن الجيش الأمريكي.

ويُعد هذا الحدث استثنائيًا، في ظل عدم وجود جالية يهودية دائمة في السعودية، حيث يقتصر الوجود اليهودي في المملكة على أفراد يقيمون لفترات محدودة لأسباب مهنية أو عسكرية. وجرى تنظيم المراسم في إطار محدود، مع الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلاد.

وأشار مشاركون في الحدث إلى أن كتابة لفائف التوراة حملت دلالات دينية وروحية خاصة، لا سيما في سياق التحولات الإقليمية والانفتاح النسبي الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة تجاه وجود الأجانب من ديانات مختلفة.