الأطباء ينضمون للاحتجاجات ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي في إسرائيل

تصاعدت اليوم الثلاثاء الاحتجاجات في وسط وجنوب إسرائيل ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي، بعد مقتل 38 شخصاً منذ بداية العام. ودعا المحتجون الحكومة إلى التحرك الفوري، مؤكدين أن الأزمة الأمنية وصلت لدرجة غير مسبوقة، وطالبوا بإقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

وشهد اليوم إضراباً جزئياً لمئات الأطباء وموظفي المستشفيات، ضمن فعاليات "يوم تعطيل وطني"، امتدت من يافا مروراً بالقدس وبئر السبع، وصولاً إلى اللد والجسر الزرقاء وطمرة، على أن تختتم المسيرات الكبرى في ساحة اليونسكو في حيفا مساءً.

وأسفرت المظاهرات عن اعتقال أربعة أشخاص في حيفا وامرأتين في القدس ، فيما أفرج عن بعض المعتقلين بشروط محدودة، ولا تزال معتقلتين في القدس رهن الاحتجاز.

مجد دانيال

وجاءت هذه التحركات بعد سلسلة احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين، كان أبرزها مسيرة الغضب في تل أبيب بمشاركة نحو 40 ألف شخص، وذلك بعد مقتل عمر الشاملي البالغ 25 عاماً في اللد.

وأكد جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة السابق، خلال كلمة ألقاها في القدس، أن المواطنين العرب يعيشون في ظل انعدام أمني كامل، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للحد من العنف وحماية المدنيين.