أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية صباح اليوم (الأحد) أن اثنين من المعتقلين من أسطول غزة - سيف أبو كشك وتياغو أفيلا - تم ترحيلهما اليوم من إسرائيل، وذلك بعد انتهاء التحقيق معهما. وأضاف البيان أن "إسرائيل لن تسمح بأي خرق للحصار البحري القانوني على غزة".

كما هو معلوم، الجيش الإسرائيلي سيطر على أسطول " الصمود العالمي" في بداية الشهر، وأخذ جميع الـ175 ناشطًا الذين شاركوا إلى جزيرة كريت باليونان - باستثناء ناشطين اثنين تم أخذهما لمواصلة التحقيق بناءً على توصية جهات الاستخبارات في الشاباك.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية أوقفت الناشط سيف أبو كشك للتحقيق، للاشتباه بوجود صلة له بـ“منظمة إرهابية”، وفق ما ورد في البيان.

كما أوضحت الوزارة أن الناشط تياغو أفيلا، أحد منظمي الأسطول الحالي والأساطيل السابقة المتجهة إلى قطاع غزة، خضع أيضاً للتحقيق بشبهة “ممارسة نشاط غير قانوني”