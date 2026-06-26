الحوثي يعلن دعمه لإيران ويهدد بفتح جبهات جديدة ضد إسرائيل

أشاد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي بما وصفه بـ"الانتصار الكبير" لإيران، معتبرًا أن ما جرى يمثل مكسبًا لمحور المقاومة بأكمله.

وقال الحوثي في خطاب له إن جماعته تواصل التنسيق مع أطراف ما يُعرف بمحور المقاومة، مؤكدًا الاستعداد للتحرك في حال تطورت أي جولة تصعيد جديدة في المنطقة، مع الإشارة بشكل خاص إلى قطاع غزة.

كما تضمنت تصريحاته تحذيرات مرتبطة بالتطورات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر، وتطرق إلى ما تردد حول تحركات إسرائيلية في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا رفض أي وجود إسرائيلي هناك.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الرسائل بين أطراف عدة، وبعد تصريحات إسرائيلية حذرت من استهداف قيادات حوثية في حال حدوث تصعيد جديد.