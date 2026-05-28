إيران ترفع السقف: لا تراجع عن التخصيب.. وتهديد بردّ أشد على أي هجوم أميركي

صرّح عضو بارز في البرلمان الإيراني بأن بلاده لم تتراجع في المحادثات عن مواقفها بشأن تخصيب اليورانيوم وإدارة مضيق هرمز، في تطور آخر يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأدلى بهذه التصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي.

في غضون ذلك، زعم الحرس الثوري أنه هاجم قاعدةً تابعةً لسلاح الجو الأميركي ردًا على الهجوم الأميركي قرب مدينة بندر عباس الساحلية. وفي بيانٍ أصدره، حذّر الحرس الثوري من أن أي هجوم أميركي سيُقابل برد عسكري أشدّ.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والتواجد العسكري في المنطقة، بينما تتواصل المفاوضات وسط تبادل للاتهامات والتصريحات المتشددة، دون مؤشرات واضحة حتى الآن على انفراج قريب أو تهدئة دائمة.