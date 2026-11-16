الاعتداء على مساعدة في روضة أطفال في عرعرة: اعتقلت شرطة محطة عرعرة صباح اليوم (الاثنين) المشتبه بهن الأربع جميعًا في الاعتداء، بعد العثور على المشتبه بها الرابعة في شقة في ديمونا، وهي مختبئة داخل خزانة.

اعتدت المشتبه بهن أمس بعنف على المساعدة وفررن من المكان. ومنذ تلقي البلاغ وفتح التحقيق، عملت الشرطة على تعقبهن. وفي إطار هذه الجهود، أُلقي القبض أولاً على مشتبه بهما في عرعرة. ولاحقاً، أُلقي القبض على مشتبه بها ثالثة في بلدة اللقية، فيما أُلقي القبض مساء أمس على المشتبه بها الرابعة في ديمونا. كما أُلقي القبض على شخص آخر يُشتبه في أنه ساعدها على الاختباء.

نُقلت المشتبه بهن للتحقيق في محطة عرعرة، وسيُعرضن على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهن.

وجاء في البيان: «تنظر الشرطة الإسرائيلية ببالغ الخطورة إلى كل مظاهر العنف، ولا سيما العنف الموجّه ضد أفراد الطواقم التعليمية والعلاجية. وسيواصل أفراد شرطة اللواء الجنوبي العمل بحزم لتحديد المشتبه بهم والمتورطين في حوادث العنف، ومحاسبتهم وفق القانون، والحفاظ على أمن الجمهور».

فيديو الاعتداء:

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يُرجّح أن يكون سبب الاعتداء خلافًا عائليًا بين المعنيات، على خلفية جدال نشب في وقت سابق خلال مناسبة عائلية. وتعمل إحدى المشتبه بهن مساعدةً في مدرسة للتعليم الخاص.

وفقًا للمعلومات الأولية، اتصلت والدة أحد الأطفال بمعلمة الروضة وطلبت الحضور لاصطحاب ابنها لإجراء فحص طبي. وبعد أن فتحت لها المعلمة بوابة الروضة، دفعتها الأم ودخلت إلى المكان، وخلفها ثلاث نساء أخريات، يُرجّح أنهن من أفراد عائلتها. واعتدين على المساعدة داخل الروضة (وهي مساعدة شخصية لأحد الأطفال).

نُقلت المساعدة التي أُصيبت إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وحالتها طفيفة. ووقع الحادث أمام أعين الأطفال، مما أثار الذعر بينهم. وسيُبلَّغ أولياء أمور الأطفال بالحادث، وستُقدَّم لهم ولأطفالهم المساعدة والدعم النفسي بحسب الحاجة.