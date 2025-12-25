كشف مثير للجدل: اسم عميل الشاباك في غزة يذكر على منصة الكنيست رغم الرقابة العسكرية

في جلسة عامة للكنيست أمس (الأربعاء)، كشف نائب الوزير ألموغ كوهين على منصة الكنيست أن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان على علم بتجمع عناصر "نخبة حماس" في المساجد حوالي الساعة 3:30 فجراً، وذلك منذ مساء السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي كلمته، قال كوهين إن المعلومات وصلت إلى الشاباك عبر عميل بشري يُدعى "السردين الأخضر"، في انتهاك للرقابة. وأضاف كوهين أن هذا العميل نقل إلى مسؤول في الشاباك معلومات تفيد بتجمع عناصر النخبة في المساجد الساعة 3:30 فجراً، أي قبل ساعتين تقريباً من بدء صلاة الفجر.

ووفقاً لنائب الوزير، فإن رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، دعا رؤساء أقسام الجهاز في ذلك الوقت، ولم تُنقل هذه المعلومات إلى الحكومة. وامتنع الشاباك عن التعليق.

جاءت تعليقات ألموغ كوهين خلال جلسة عامة للكنيست لمناقشة مشروع قانون إنشاء "لجنة تحقيق وطنية" في أحداث 7 أكتوبر. وكانت هذه التعليقات بمثابة انتقاد لدعم رونين بار لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر.