قُتل رجل في الأربعينيات من عمره، ظهر الأحد، في هجوم إطلاق نار قرب نبع عين ريا، المحاذي لمستوطنة نيفيه تسوف في منطقة رام الله بالضفة الغربية، فيما نجا نجله الذي كان برفقته في السيارة دون إصابات.

وبحسب التفاصيل، أُصيب الرجل بجروح بالغة إثر تعرضه لإطلاق النار، وعثرت عليه طواقم الإسعاف فاقدًا للوعي داخل سيارته. ونُقل إلى مستشفى بيلينسون في بيتاح تكفا، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، قبل أن يعلنوا وفاته متأثرًا بإصابته.

ووفق التحقيق الأولي، وصل منفذ الهجوم، وهو رجل يبلغ 37 عامًا من مستوطنة بدّو، إلى منطقة النبع بسيارة، وأطلق النار على سيارة الضحية. وكان جندي موجودًا في المكان داخل مركبة مدرعة، فأطلق النار باتجاه المنفذ وأصابه، قبل أن يفر سيرًا على الأقدام وهو يحمل سلاحه باتجاه رام الله.

وأطلقت قوات الأمن عملية مطاردة واسعة للمنفذ، شملت وحدات خاصة، من بينها وحدة دوفدفان، إلى جانب استدعاء طائرات تابعة لسلاح الجو، بينها مروحية قتالية، ونصب حواجز في أنحاء المنطقة.

وبعد نحو ثلاث ساعات من الهجوم، تمكن مقاتلو دوفدفان من اعتقال المنفذ داخل أحد مستشفيات رام الله، حيث وصل إليها بعد إصابته بالرصاص. وكانت كاميرات المراقبة قد وثقت سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر حمراء اللون استخدمها المنفذ في الهجوم.

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى موقع الهجوم، وأصدر تعليماته بتعزيز القوات في المنطقة ومواصلة عمليات البحث والمطاردة. كما وصل إلى المكان قائد لواء الضفة الغربية في الشرطة، موشيه بينتشي، وقائد منطقة السامرة، آفي كوهين.

محاولة دهس في شمال الضفة

وبالتزامن مع عملية المطاردة، وقع حادث أمني آخر في منطقة مستوطنة جانيم شمال الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات من الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين أطلقت النار على منفذ حاول تنفيذ عملية دهس، ما أدى إلى مقتله، فيما اعتقلت شخصًا آخر كان داخل السيارة.

ولم تُسجل إصابات في صفوف الجنود خلال حادثة محاولة الدهس.