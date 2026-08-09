خاص: دحلان يعيد ترتيب صفوف تياره استعدادا للانتخابات التشريعية

يعمل التيار الإصلاحي الديمقراطي الفتحاوي الذي يقوده محمد دحلان، المنشق عن حركة فتح، إلى ترتيب صفوفه داخل قطاع غزة واستعادة دور أكبر داخل القطاع استعدادا للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي حددها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نوفمبر\تشرين ثاني المقبل.

مصادر كشفت لـ i24NEWS، أن تيار دحلان عمل في الأيام الأخيرة على تغيير قياداته وتبديل المواقع القيادية وإزالة آخرين من مناصبهم ووضع آخرين استعدادا للمنافسة على الانتخابات المقبلة.

المصادر بينت أن سمير المشهراوي المقيم بشكل شبه دائم في مصر هو من سيقود التنظيم بشكل كامل ويدير جميع العمليات فيه، وفي الوقت نفسه سيكون محمد دحلان قائدا للتيار لكنه لن يتابع جميع الملفات التي يتابعها المشهراوي، وسيكون دحلان ظاهرا في المواقف السياسية بينما سيتولى المشهراوي المسؤوليات التنظيمية المالية والإدارية وغيرها.

المصادر أوضحت أنه تم تعيين أسامة الفرا أقرب الشخصيات لدحلان، مسؤولاً عن لجنة الانتخابات داخل تيار دحلان بهدف الإعداد والاستعداد للعمل داخليا على تجهيز قائمة للانتخابات قد يشارك فيها التيار لوحده أو بالاتفاق مع فصائل أخرى لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

المصادر ذكرت أن الفرا كان شارك بشكل مباشر في مفاوضات القاهرة الأخيرة لوقف إطلاق النار بغزة ومن بين ذلك اجتمع مع مسؤولين أميركيين من فريق جاريد كوشنر.

وعين أيمن شاهين مسؤولا عن جهاز الإعلام بشكل كامل في تيار دحلان وبما يشمل قنوات الغد والكوفية وغيرها من وسائل إعلامية تتبع لتيار دحلان، فيما تم تعيين شخصيات أخرى لقيادة العمل الجماهيري وتنظيم لقاءات تهدف لترتيب الوضع التنظيمي الداخلي والتواصل مع السكان.

المصادر أشارت إلى أنه تم تعيين شخصيات جديدة للعمل الإغاثي مثل قيادة مؤسسة الفارس الشهم المدعومة من الإمارات بملايين الدورات لزيادة المساعدات المقدمة للسكان بهدف جذبهم إلى تيار دحلان وتأييده، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة تعمل على توظيف أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتقدم خدمات كبيرة جدا غير مسبوقة من قبل مؤسسات أخرى.

المصادر كشفت أن مؤسسة الفارس الشهم تخصص مساعدات غذائية لعناصر من حماس بالتوافق مع الحركة وهذا كان من أسباب التقارب المباشر ما بين تيار دحلان وقيادة حماس.

لعب دحلان في الأسابيع القليلة الماضية دورا مهما في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ما بين حماس ومجلس السلام، وهو من أقنع قيادة حماس بالموافقة على خارطة الطريق، وسعى لاقناعها بالتحول لحزب سياسي يتماشى مع المرحلة الراهنة.