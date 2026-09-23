خطأ في الترجمة؟ بعد الجدل الذي أثاره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة (الأربعاء)، مصدر دبلوماسي فرنسي لـ i24NEWS تطرق إلى الانتقادات من جهات إسرائيلية ضد الرئيس الفرنسي وشرح ما قاله فعلاً بالفرنسية.

أوضح "في جوهر الأمر، كان هناك خطأ في الترجمة أدى إلى تفسير خاطئ. تُرجم ذلك على أنه 'حماس لم تكن يوما استباقية'، لكن معنى الجملة بالفرنسية (le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie) هو: 'حماس لم يسيطر أبداً على الضفة الغربية'"،.

كما ذُكر، ألقى الرئيس الفرنسي خطابًا الليلة وأثار ضجة بعد أن تُرجمت كلماته إلى "حماس لم تكن نشطة في الضفة الغربية". والذي اعتبر في إسرائيل بأنه "أمر غير صحيح من الناحية الواقعية".

قال ماكرون "فقط انظروا إلى ما يحدث في الضفة الغربية، يومًا بعد يوم نشهد انتهاكات. وباسم ماذا؟ حماس لم تنشط أبدًا في الضفة الغربية. ما نحتاجه هو احترام الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في الوجود. هذا شرط أساسي لأمن الشعب في إسرائيل، اليوم وفي المستقبل".

عن قطاع غزة قال ماكرون: "قبل عام في هذه القاعة تحديداً، اعترفت عدة عشرات من الدول بفلسطين. أنا أفهم أن بعضها كان متشائماً جداً. لقد اعترفتم بذلك على الورق. انظروا إلى الواقع على الأرض، لكن ما قيمة مصداقيتنا إذا بقينا عديمي الفعل حيال غزة؟ هناك من يدعي أن السلام قد تحقق، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى فتح مسارات لإيصال المساعدات الإنسانية. هذا يثير العار".

كما ذكر الرئيس الفرنسي لبنان قائلاً: "فقط لبنان ذو السيادة الكاملة سيكون قادراً على نزع سلاح حزب الله وإعادة الأمن لجميع المواطنين اللبنانيين وجيرانهم. حقوقهم الأساسية تُنتهك مجدداً."