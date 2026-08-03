تنطلق الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية، وتستمر ثلاثة أيام برعاية أميركية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع في حزيران/يونيو الماضي. وتركز المحادثات على توسيع مشروع "المناطق التجريبية"، الذي يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق محددة وانتشار الجيش اللبناني فيها، مع ضمان خلوها من عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله.

وتعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما بعد انتقال المحادثات من واشنطن، في وقت ترى فيه الأطراف الدولية أن المشروع التجريبي يمثل المدخل الأساسي لاختبار إمكانية تنفيذ ترتيبات أمنية أوسع على طول الحدود.

استمرار العمليات العسكرية رغم المفاوضات

تنعقد المحادثات بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، بما يشمل تفجير مبانٍ ومنشآت داخل عدد من القرى الحدودية، في ظل استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في عدة مواقع وعدم استكمال الانسحاب.

ووفق تقديرات إسرائيلية رسمية، تعرضت عشرات القرى الجنوبية لدمار واسع خلال الأشهر الماضية، وهو الملف الذي يتوقع أن يطرحه الوفد اللبناني خلال المحادثات، إلى جانب المطالبة بوقف عمليات الهدم واستكمال الانسحاب من المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها.

توسيع "المناطق التجريبية"

يعتزم الجانب اللبناني اقتراح توسيع المشروع عبر تقسيم المنطقة الحدودية إلى منطقتين أو ثلاث مناطق كبيرة تضم عشرات البلدات، بدلاً من تنفيذ الانسحاب على أساس كل قرية على حدة، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق.

وبحسب مسؤولين لبنانيين، فإن التجربة الأولى في بلدة زوطر الغربية استغرقت أسابيع من التنسيق الأمني والعسكري، ما يدفع بيروت إلى المطالبة بآلية أكثر سرعة وفاعلية.

في المقابل، لا تزال إسرائيل تتحفظ على الانسحاب من مناطق إضافية، فيما يؤكد مسؤولون إسرائيليون أن بقاء القوات في الجنوب سيستمر طالما اقتضت الضرورات الأمنية.

زوطر الغربية... أول اختبار عملي

تشكل زوطر الغربية أول نموذج عملي للمناطق التجريبية، بعدما انتشر فيها الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية منها، لتصبح أول منطقة تنتقل إلى السيطرة اللبنانية ضمن الاتفاق الجديد.

وتكتسب البلدة أهمية خاصة لأنها تقع شمال نهر الليطاني، ما يجعلها اختباراً عملياً لترتيبات انتشار الجيش اللبناني خارج النطاق الذي كان يشمله اتفاق وقف إطلاق النار السابق، وكذلك لمدى التزام حزب الله بالترتيبات الأمنية الجديدة.

وبدأ الجيش اللبناني تنفيذ عمليات تمشيط هندسية وإزالة مخلفات الحرب داخل البلدة، مع تأجيل عودة السكان حتى استكمال الإجراءات الأمنية.

الولايات المتحدة تشرف على التنفيذ

تؤدي الولايات المتحدة دور الوسيط والمشرف على تنفيذ الاتفاق، فيما تشارك القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في آليات التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني.

وتشير التفاهمات الحالية إلى أن المرحلة التالية من الانسحاب ستبقى مرتبطة بنتائج عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، ولا سيما إزالة البنية العسكرية لحزب الله والتحقق من عدم عودتها، قبل الانتقال إلى أي انسحابات إضافية.

تحديات أمام الجولة الجديدة

ورغم استمرار المفاوضات، لا تزال الفجوات بين الجانبين كبيرة. فلبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي أوسع ووقف عمليات التدمير، بينما تربط إسرائيل أي انسحاب إضافي بضمانات أمنية صارمة واستمرار آلية الرقابة على نشاط حزب الله.

وفي ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض وغياب جدول زمني واضح لاستكمال الانسحاب، ينظر إلى الجولة السابعة باعتبارها اختباراً لقدرة الوساطة الأميركية على تحويل التفاهمات النظرية إلى خطوات ميدانية قابلة للتنفيذ، أو استمرار حالة الجمود الحالية على الحدود.