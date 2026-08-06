قاعدة عسكرية مغربية في غزة.. أول مشروع لمجلس السلام ضمن ترتيبات ما بعد الحرب

كشف تقرير بريطاني أن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة طرح أول عقد بناء لمشروع إقامة موقع عسكري داخل القطاع، مخصص لاستضافة قوة من الجنود المغاربة ضمن ترتيبات أمنية جديدة مرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة.

ونقل موقع "الغارديان" عن مصدر مطلع أن العقد، الذي لم تتم المصادقة عليه نهائيًا حتى الآن، مُنح لشركة "Arkel International"، وهي شركة سبق أن نفذت أعمالًا لصالح الحكومة الأميركية في دول من بينها العراق.

قاعدة صغيرة لقوة مغربية

وبحسب التقرير، فإن القاعدة العسكرية المخطط لإنشائها تبلغ مساحتها نحو 100 مترًا في 120 مترًا، وتهدف إلى استيعاب وحدة تضم نحو 150 جنديًا مغربيًا.

وأوضح المصدر أن الجنود المغاربة سيعملون وفق نظام تناوب من قاعدة داخل إسرائيل، على أن يتم إنشاء الموقع في منطقة من قطاع غزة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وعلى بعد نحو 1.6 كيلومتر من الخط الإسرائيلي.

ترتيبات أمنية جديدة في غزة

وأشار التقرير إلى أن الموقع سيُجهز بمسار إخلاء سريع، بهدف التعامل مع أي تهديدات أمنية محتملة قد تواجه القوة الموجودة داخله.

ويأتي طرح المشروع في ظل جهود دولية وإقليمية لوضع ترتيبات أمنية وإدارية جديدة لقطاع غزة، تشمل بحث دور قوات متعددة الجنسيات في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.