الكرملين يؤكد وجود الأسد في روسيا: "قرار شخصي للرئيس بوتين"، ورفع علم المعارضة على السفارة السورية في موسكو

أكدت روسيا اليوم وجود الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته في روسيا، وذلك بموجب قرار شخصي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين رفع علم المعارضة السورية على السفارة السورية في موسكو.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح : "قرار منح اللجوء لبشار الأسد وعائلته اتخذه الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، لا يوجد اجتماع مع الأسد في جدول بوتين الرسمي". ورفض بيسكوف التعليق على سؤال متى رأى بوتين الأسد آخر مرة، ورفض الكشف عن تفاصيل مكان وجود الأخير.

كما قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن الحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، فهذا سيكون موضوع نقاش مع من سيقود سوريا، وقال إن روسيا تجري محادثات مع من يستطيع ضمان سلامة جيشها في سوريا.

وعلى صعيد متصل رفعت السفارة السورية في موسكو علم المعارضة السورية على مبنى السفارة في موسكو.

https://x.com/i/web/status/1866033159642730537