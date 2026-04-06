مولود في سيارة إسعاف وسط إنذار صواريخ: ولادة مدهشة تحت النار

استدعت الليلة (الاثنين) طواقم نجمة داود الحمراء إلى حي البوخاريين في مدينة القدس عقب بلاغ عن امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا تعاني من آلام الولادة في منزلها. وصل المسعفون إلى المكان وبدأوا بنقل المرأة الحامل إلى المستشفى، ولكن خلال الطريق سُمعت صفارات الإنذار في المنطقة، مما أجبر الطاقم على توقيف السيارة إلى جانب الطريق وفقًا لتعليمات الجبهة الداخلية.

خلال فترة الانتظار على جانب الطريق، حدث تقدم سريع في عملية الولادة واضطر الطاقم لتوليد السيدة داخل سيارة الإسعاف: بمساعدة طاقم نجمة داوود الحمراء وتحت صفارات الإنذار، وُلد طفل ذكر - وهو الطفل الحادي عشر للأم. انتهت الولادة بشكل طبيعي تمامًا، وبعدها واصلت سيارة الإسعاف طريقها ونقلت الأم والمولود إلى المستشفى وهما بصحة جيدة وفي حالة مستقرة.

باروخ شمعون بلوئي، مسعف طب طوارئ في نجمة داوود الحمراء الذي شارك في الولادة، أشار إلى أن الطاقم ركّز على تنفيذ الإجراءات الطبية المطلوبة رغم الظروف الأمنية المعقدة. وبحسب قوله، فإن إتمام الولادة بنجاح في هذه الظروف منح شعورًا برسالة هامة لجميع أفراد الطاقم. هذا هو حادث إضافي لولادة ميدانية في ظروف قتال، مما يبرز تعقيدات العمل التشغيلي لأجهزة الطوارئ في هذه الفترة.