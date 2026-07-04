وجهت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، شكرها علنًا لإسرائيل لإرسالها فريقًا من خبراء الكوارث عقب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، في خطوة ذكرت صحيفة "واي نت نيوز" أنها قد تُشير إلى انفراجة نادرة في العلاقات بين البلدين.

ووفقًا للتقرير، سلطت الرئيسة المؤقتة الضوء على مساهمة إسرائيل رغم العدد الكبير من بعثات الإغاثة الدولية التي وصلت إلى البلاد، مشيدةً بكفاءة الخبراء الإسرائيليين. وقالت إن الفريق وصل إلى فنزويلا بالتنسيق مع الجالية اليهودية، وشكرت الحاخام الأكبر يتسحاق كوهين لمساعدته في التواصل مع الحكومة الإسرائيلية. وأضافت رودريغيز أن الوفد الإسرائيلي بدأ بالفعل بتقييم البنية التحتية المتضررة ووضع الأسس اللازمة لجهود إعادة التأهيل. وصرح الحاخام الأكبر لفنزويلا لصحيفة "واي نت نيوز" بأن المهمة الإنسانية قد تُشكل خطوة أولى نحو إعادة العلاقات بين كاراكاس والقدس.

وكان وفد الطوارئ الإسرائيلي قد وصل إلى فنزويلا في وقت سابق من هذا الأسبوع استعدادًا لمهمة إنسانية أوسع نطاقًا في أعقاب الزلزال. بقيادة ممثل وزارة الخارجية يؤاد ماجن والعميد إيلاد إدري من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، يعقد الفريق اجتماعات مع مسؤولين ووكالات طوارئ فنزويلية لتقييم الاحتياجات وتنسيق نشر المزيد من المتخصصين الإسرائيليين.

وتأتي هذه المهمة الإنسانية رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وفنزويلا. وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن العملية تركز حصراً على الاستجابة للكوارث وإعادة الإعمار وتبادل الخبرات الإسرائيلية في مجال التعافي من الزلازل مع السلطات المحلية.