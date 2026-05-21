عمدة نيويورك زهران ممداني يثير الجدل بعد مقاطعته مسيرة إسرائيل السنوية

أثار عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني ، جدلاً واسعاً بعد إعلانه عدم المشاركة في “مسيرة إسرائيل” السنوية المقررة نهاية الشهر، في خطوة وُصفت بأنها كسر لتقليد استمر لعقود داخل المدينة.

وبحسب تقارير إعلامية، يُعد هذا أول غياب لعمدة نيويورك عن الفعالية منذ انطلاقها عام 1964، ما أثار انتقادات حادة من منظمات يهودية اعتبرت القرار "رسالة سياسية في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعاً في حوادث معاداة السامية".

وأفادت التقارير بأن منظمات يهودية بارزة، بينها اتحاد الجاليات اليهودية ومجلس العلاقات المجتمعية اليهودية، رفضت المشاركة في فعالية رسمية أقيمت بمقر البلدية، احتجاجاً على مواقف ممداني المتعلقة بإسرائيل.

وكان عمدة نيويورك قد أدلى في مناسبات سابقة بتصريحات أثارت جدلاً حول إسرائيل والسياسات المرتبطة بها، ما دفع معارضيه إلى اتهامه باتخاذ مواقف معادية لإسرائيل، بينما يؤكد هو أن مواقفه تأتي ضمن إطار سياسي وحقوقي.

وفي المقابل، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشل مشاركتها في المسيرة كما هو مخطط، فيما يتوقع المنظمون مشاركة واسعة هذا العام، وسط أجواء سياسية ومجتمعية مشحونة.