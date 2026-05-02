أعلنت شركة MSC، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، عن إطلاق مسار تجاري جديد يربط بين أوروبا ودول الخليج، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية في منطقة مضيق هرمز.

ويعتمد المسار الجديد على نموذج نقل هجين يجمع بين الشحن البحري والبري، حيث تصل السفن القادمة من أوروبا إلى موانئ جدة وميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر، قبل نقل البضائع عبر البر داخل السعودية إلى الدمام على الخليج العربي، ومن ثم توزيعها إلى أسواق المنطقة.

ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز دور السعودية كمركز لوجستي عالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة، ضمن خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما يعتمد المسار الجديد على الاستفادة من البنية التحتية الإقليمية، بما في ذلك الممرات البحرية عبر مصر وقناة قناة السويس، ما يعزز التكامل بين موانئ البحر الأحمر وشبكات النقل الإقليمي.

ويأتي إطلاق هذا الخط في ظل توترات جيوسياسية متكررة في المنطقة، خصوصًا حول مضيق هرمز الذي يُعد من أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية، ما يدفع شركات الشحن العالمية إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر أمانًا واستقرارًا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تسريع حركة التجارة بين أوروبا ودول الخليج، وتقليل المخاطر اللوجستية، ودعم نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.