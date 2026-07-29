أفادت مصادر رسمية في إيران والغرب لصحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الأربعاء) أن إيران فكرت في تنفيذ هجوم عسكري ضد ميناء بحري في أوكرانيا. ووفقًا للتقارير، جاء النية للهجوم كرد مباشر على هجوم أوكراني سابق على سفينة إيرانية. ومع ذلك، فإن موجة من الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل عدة دول نجحت في تهدئة الوضع ومنع الهجوم المخطط له.

الخلفية للتوتر الحالي بدأت في السبت الأخير، حين هاجمت أوكرانيا سفينة شحن تجارية إيرانية كانت تبحر في بحر قزوين، وهو حدث أدى إلى مقتل بحار مدني. في كييف يتهمون منذ وقت طويل طهران وموسكو بالتعاون العسكري الوثيق وبالمساعدة المتبادلة في إدارة القتال في أوكرانيا. في أعقاب الهجوم يوم السبت، تعهد مسؤولون في طهران بالانتقام علناً.

أفادت مصادر مطلعة على تفاصيل المعلومات الاستخباراتية أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن إيران قد تطلق صاروخاً باليستياً ذو رأس متفجر صغير باتجاه الأراضي الأوكرانية. ووفقاً لتلك المصادر، كان هدف الإطلاق أساساً إيصال رسالة رمزية دون نية لإحداث أضرار واسعة أو خسائر فادحة. من ناحية أخرى، أشار مسؤولون رسميون آخرون إلى أن الهدف المركزي الذي تم النظر فيه للرد كان أحد الموانئ الإستراتيجية الأوكرانية على البحر الأسود.

في الغرب يؤكدون أن كل إطلاق مباشر لصاروخ من الأراضي الإيرانية نحو أوكرانيا يشكل تصعيدًا دراماتيكيًا وخطيرًا بشكل خاص. مثل هذه الخطوة تحمل في طياتها خطرًا حقيقيًا لاشتعال حرب واسعة وإقليمية، خاصة على خلفية التوتر الشديد القائم أصلًا بين الدول بسبب التحالف العسكري المتزايد والتقارب بين إيران وروسيا.