تقرير: إصابة سفينة تجارية في البحر الأحمر بهجوم لجماعة الحوثي

أصدرت سفينة تجارية نداء استغاثة بعد تعرضها لضربة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، حسبما ذكرت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الأربعاء. ويبدو أن الحادث هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي نفذها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مدير السفينة اليوناني.

فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لجكاعة الحوثي،"قصف أميركي بريطاني يستهدف منطقة الجبّانة غرب مدينة الحديدة شمال غربي اليمن"

وأصيبت السفينة على بعد حوالي 68 ميلاً بحريًا (110 كيلومترات) جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لأمبري. وأشارت الشركة الأمنية إلى أن ملف تعريف السفينة يتطابق مع الأهداف النموذجية لهجمات الحوثيين، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي قسم من البحرية الملكية البريطانية، أن السفينة صدمتها مركبة صغيرة. وأفاد مصدران بحريان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن السفينة تعرضت لأضرار في غرفة محركها فيما يبدو أنه هجوم متعمد.

