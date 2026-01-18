دمشق على وشك إعلان خطوات إدماج "قسد" وعشائر تسيطر على دير الزور

أعلن وزير الإعلام السوري أن الحكومة تتوقع صدور إعلان مهم بعد الساعة السادسة، يتعلق بالمشاورات الجارية حول اتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وحسب مصادر إعلامية، تتضمن خطة دمشق عدة بنود أساسية، أبرزها:

* انضمام أفراد "قسد" إلى الجيش السوري كأفراد وليس كفرق أو ألوية.

*تسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا.

*الانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة ذات الغالبية العربية.

*تسليم منشآت الطاقة والسدود والمنشآت المائية.

*إدارة مشتركة لمحافظة الحسكة وتعيين مظلوم عبدي محافظاً لها.

تولي مناصب حكومية، وإمكانية الانضمام للبرلمان السوري، مع الاعتراف بالحقوق الكردية وفق المرسوم الرئاسي الأخير.

على الصعيد الميداني، أعلن عبد حامد المهباش، الرئيس المشترك السابق للإدارة الذاتية، انشقاقه عن قسد. كما أعلنت عشائر البكارة السيطرة على محافظة دير الزور، وتمكن مقاتلو العشائر من السيطرة على قيادة اللواء الأول في مدينة البصيرة شرقي المحافظة بعد طرد قوات قسد..