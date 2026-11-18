أُصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم (الأربعاء) في حادث دهس بالمنطقة الصناعية في كفر قاسم. وبحسب بيان الشرطة، فإن المشتبه به سائق يهودي كان يقود على ما يبدو تحت تأثير المخدرات.

وصل أفراد شرطة مركز كفر قاسم في المنطقة الوسطى إلى المكان، وأوقفوا المشتبه به في الضلوع بالحادث، وفتحوا تحقيقًا في ملابساته.

يُظهر توثيق الحادث السيارة وهي تسير بسرعة نحو أحد المشاة دون أن تتوقف، فتصدمه بسرعة كبيرة وتواصل سيرها. ونتيجة الاصطدام، يظهر الرجل وهو يطير في الهواء ويرتطم بالأرض بعنف.