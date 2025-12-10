الأحوال الجوية تغيّر المسار: طائرة تقل إسرائيليين تمر فوق لبنان بشكل مفاجئ

اضطرت رحلة جوية تابعة لشركة الطيران اليونانية Aegean، تقل ركابا إسرائيليين، كانت متجهة من لارنكا إلى تل أبيب صباح اليوم، إلى تغيير مسارها بسبب الأحوال الجوية، ما أدى إلى مرورها عبر المجال الجوي اللبناني لفترة قصيرة.

وأفادت الشركة بأن تحويل المسار جاء "لضمان سلامة الركاب" بعد مواجهة الطائرة ظروف طقس صعبة، مما استدعى اتخاذ مسار بديل أكثر أمانًا.

ووفق مصادر ملاحية، فعند انتقال الطائرة إلى مسؤولية مراقبة الملاحة الجوية الإسرائيلية، كانت قد خرجت بالفعل من المجال الجوي اللبناني. وقد هبطت في إسرائيل الساعة 11:05 دون أي حادث يُذكر.

ويُعد مرور طائرة تحمل ركابًا إسرائيليين فوق أجواء لبنان حدثًا نادرًا للغاية في ظل الظروف السياسية القائمة، ويعود سببه في هذه الحالة إلى الضرورات التشغيلية والسلامة الجوية.